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Кабмін виділив понад 26 млн грн на перенесення магістрального водогону "Гірне-Дрогобич"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 26,666 млн грн на перенесення магістрального водогону “Гірне-Дрогобич” на Львівщині. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін виділив 26,666 млн грн на перенесення магістрального водогону „Гірне-Дрогобич“ у Дрогобицькому районі Львівської області”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо, у першому кварталі 2020 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 15% більше, ніж у відповідний період минулого року.

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