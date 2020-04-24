З початку року до Держбюджету надійшло понад 110 млрд грн - Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У першому кварталі 2020 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 15% більше, ніж у відповідний період минулого року. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев журналістам у п'ятницю, передає УНН.
"До загального фонду Державного бюджету у першому кварталі 2020 року надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 15% більше ніж минулого року. Зростання по бюджетоутворюючих платежах ПДВ: сальдо – 63,8%, акцизний податок – плюс 2 млрд грн або плюс 19%. Податок та збір на доходи фізичних осіб плюс 4,1 млрд, або 16,8%", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, Національний банк України не планує відновлювати пряме кредитування уряду, адже це може призвести до збільшення інфляції.