С начала года в Госбюджет поступило более 110 млрд грн - Гетманцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В первом квартале 2020 года в общий фонд Государственного бюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 15% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев журналистам в пятницу, передает УНН.
"В общий фонд Государственного бюджета в первом квартале 2020 года поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 15% больше, чем в прошлом году. Рост по бюджетообразующим платежам НДС: сальдо - 63,8%, акцизный налог - плюс 2 млрд грн или плюс 19%. Налог и сбор на доходы физических лиц плюс 4,1 млрд, или 16,8%", - сказал Гетманцев.
Напомним, Национальный банк Украины не планирует возобновлять прямое кредитование правительства, ведь это может привести к увеличению инфляции.