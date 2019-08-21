Уряд виділив 120 млн грн на подолання наслідків негоди на Закарпатті та Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні виділив 120 млн грн на подолання наслідків підтоплення у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
"Кабмін виділив 120 млн грн на проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Грошові кошти будуть спрямовані для подолання наслідків затоплення в низці районів Закарпаття та Івано-Франківщини, що мали місце 20-25 травня 2019 року внаслідок різких підйомів рівня основних річок", - йдеться в повідомленні.
Кошти з резервного фонду Держбюджету спрямують на відновлювальні роботи для усунення наслідків затоплення сільгоспугідь, житлових будинків, низки ділянок автомобільних доріг державного, обласного та місцевого значення, пошкодження берегоукріплень, дорожнього покриття та інших об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, наприкінці травня у Карпатському регіоні сталося підтоплення.