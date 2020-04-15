Уряд виділить кошти на виплату підвищених окладів медикам, які борються з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити регіонам субвенцію з державного бюджету, яка піде на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Нам важливо, щоб всі без виключення медичні працівники, які протягом березня були задіяні у заходах щодо запобігання коронавірусу, отримали три посадових оклади. Ми вже зібрали попередню інформацію з регіонів: яка кількість медичних працівників, якої суми вони потребують. Всі ці витрати покриваються субвенцією. Думаю, що найближчим часом цей механізм буде розблокований і наші медичні працівники отримають доплату”, - зазначив Степанов.
Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ, згідно з яким, вже за березень медпрацівники, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.