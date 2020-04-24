Уряд створив Антикризовий енергетичний штаб – Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні створив Антикризовий енергетичний штаб на чолі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Кабмін створив Антикризовий енергетичний штаб на чолі з прем’єр-міністром”, — написав Гончаренко.
Нагадаємо, метою надзвичайних заходів у сфері електроенергетики є мінімізація ймовірності віялових відключень електроенергії для кінцевих споживачів.
Як повідомлялося, уряд звільнив тимчасового міністра енергетики Шубіна і призначив нового.