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Уряд звільнив тимчасового міністра енергетики Шубіна і призначив нового

Уряд звільнив тимчасового міністра енергетики Шубіна і призначив нового

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кабмін на позачерговому засіданні звільнив з посади в.о. міністра енергетики Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Богуславець. Про це у Facebook написав нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Був щойно на позачерговому засіданні Кабміну. Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища-виконуючого обов'язки міністра. На цю посаду призначено Ольгу Буславець”, - написав Гончаренко.

Нагадаємо, уряд у березні уповноважив заступників міністрів на тимчасове виконання обов’язків міністрів.

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