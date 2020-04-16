Уряд звільнив тимчасового міністра енергетики Шубіна і призначив нового
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кабмін на позачерговому засіданні звільнив з посади в.о. міністра енергетики Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Богуславець. Про це у Facebook написав нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Був щойно на позачерговому засіданні Кабміну. Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища-виконуючого обов'язки міністра. На цю посаду призначено Ольгу Буславець”, - написав Гончаренко.
Нагадаємо, уряд у березні уповноважив заступників міністрів на тимчасове виконання обов’язків міністрів.