Правительство уволило временного министра энергетики Шубина и назначило нового

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49876 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58663 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 72699 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72304 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100482 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80420 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101933 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105618 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130731 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130258 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Правительство уволило временного министра энергетики Шубина и назначило нового

Правительство уволило временного министра энергетики Шубина и назначило нового

Киев  •  УНН

 • 25359 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Кабмин на внеочередном заседании уволил с должности и.о. министра энергетики Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Богуславец. Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Был только что на внеочередном заседании Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец", - написал Гончаренко.

Напомним, правительство в марте уполномочило заместителей министеров на временное исполнение обязанностей министров.

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