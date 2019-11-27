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Уряд сьогодні збирається перерозподілити держвидатки на 2019 рік

Уряд сьогодні збирається перерозподілити держвидатки на 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні розгляне низку розпоряджень про перерозподіл видатків на 2019 рік, передбачених кільком міністерствам та перерозподіл субвенції місцевим бюджетам. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.

Так, уряд планує розглянути проекти розпоряджень, які стосуються перерозподілу деяких видатків державного бюджету на 2019 рік, передбачених Міністерству освіти і науки та Міністерству юстиції, а також перерозподіл субвенції на 2019 рік місцевим бюджетам.

Додамо, уряд сьогодні збирається виділити майже 500 млн грн на виплату заборгованості вчителям та лікарям.

Окрім того, передбачений розгляд проектів законів щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі та щодо запровадження адміністративної процедури реєстрації народження і смерті, які відбулися на тимчасово-окупованих територіях України.

Також, Кабмін планує розглянути проекти указів Президента України Володимира Зеленського про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти, а також кадрові питання.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” № 265-ІХ, ухвалений Верховною Радою 31 жовтня 2019 року.

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