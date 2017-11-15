Уряд схвалив виділення грошей на більше 80 дитбудинків сімейного типу

Згідно з цими змінами, за бюджетною програмою Мінсоцполітики, що стосується субвенції на будівництво або ремонт малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво або придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у цьому році передбачено видатки у 277 млн 726,7 тис. грн.

Постановою Кабінету міністрів, як повідомляється, визначено головного розпорядника субвенції, умови її надання, орган, який прийматиме рішення стосовно визначення напрямів та об’єктів, на які спрямовуватимуться кошти, перелік необхідних документів.

"Реалізація цього нормативно-правового акта дасть змогу придбати 76 і побудувати 7 дитячих будинків сімейного типу, у які буде влаштовано 600 дітей, а також придбати для 555 дітей 328 житлових приміщень соціального призначення", - йдеться у повідомленні.

У відомстві вказали також, що на сьогодні в закладах інституційного догляду перебуває 6324 дитини, переважно це діти у віці від 12 років із великих родинних груп. Станом на початок 2017 року 26671 дитина перебувала на квартирному обліку як така, що потребує поліпшення житлових умов.

Нагадаємо, уряд виділив 277 млн грн на реформування інтернатних закладів України.