Кабмин одобрил выделение денег на более 80 детдомов семейного типа

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров принял постановление, которое поможет уменьшить риски попадания детей в интернатные учреждения и обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Реализация этого документа позволит приобрести 76 и построить 7 детских домов семейного типа, сообщили УНН в пресс-службе Минсоцполитики.

Согласно этим изменениям, по бюджетной программе Минсоцполитики, что касается субвенции на строительство или ремонт малых групповых домов, домов поддержанного проживания, строительство или приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, в этом году предусмотрены расходы в 277 млн ​​726,7 тыс. грн.

Постановлением Кабинета министров, как сообщается, определен главный распорядитель субвенции, условия ее предоставления, орган, который будет принимать решение относительно определения направлений и объектов, на которые будут направлены средства, перечень необходимых документов.

"Реализация этого нормативно-правового акта позволит приобрести 76 и построить 7 детских домов семейного типа, в которые будет устроено 600 детей, а также приобрести для 555 детей 328 жилых помещений социального назначения", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали также, что на сегодня в учреждениях институционального ухода находится 6324 ребенка, в основном это дети в возрасте от 12 лет из больших семейных групп. По состоянию на начало 2017 года 26671 ребенок находился на квартирном учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

Напомним, правительство выделило 277 млн грн на реформирование интернатных учреждений Украины.

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