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Уряд перевів сховища та протирадіаційні укриття у статус стратегічних - Шмигаль

Уряд перевів сховища та протирадіаційні укриття у статус стратегічних - Шмигаль

Київ • УНН

 • 718536 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту, і тепер вони мають статус стратегічних. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уряд на виконання рішення РНБО вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту. Відтепер вони мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення. Всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік", - зазначив прем'єр.

Деталі

За словами Шмигаля, на час воєнного стану зведення захисних споруд прискорять. Також забороняється змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд під час приватизації чи відчуження. Прем'єр запевнив, що доступ людей до захисних споруд забезпечується безперешкодно та цілодобово, а перевірки стану, в якому перебувають ці об’єкти, будуть проводитися систематично.

"Місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах. Наша мета – максимальна безпека людей і захист від усіх можливих загроз, які створюють російські терористи", - наголосив він.

Нагадаємо

14 серпня в Україні затвердили проєкт нових державних будівельних норм. Згідно з ними, будівництво житлових і громадських будівель повинно передбачати облаштування в них захисних споруд

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