Правительство перевело хранилища и противорадиационные укрытия в статус стратегических - Шмыгаль

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет Министров Украины во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны усовершенствовал учет защитных сооружений гражданской защиты, и теперь они имеют статус стратегических. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Правительство во исполнение решения СНБО усовершенствовало учет защитных сооружений гражданской защиты. Отныне они имеют статус стратегических для обеспечения защиты населения. Все построенные хранилища, противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения будут обязательно браться на учет", - отметил премьер.

Детали

По словам Шмыгаля, на время военного положения возведение защитных сооружений ускорят. Также запрещается менять функциональное назначение объектов фонда защитных сооружений при приватизации или отчуждении. Премьер заверил, что доступ людей к защитным сооружениям обеспечивается беспрепятственно и круглосуточно, а проверки состояния, в котором находятся эти объекты, будут проводиться систематически.

"Местные власти обязаны разработать планы размещения для укрытия населения в защитных сооружениях. Наша цель – максимальная безопасность людей и защита от всех возможных угроз, которые создают российские террористы", - подчеркнул он.

Напомним

14 августа в Украине утвердили проект новых государственных строительных норм. Согласно им, строительство жилых и общественных зданий должно предусматривать обустройство в них защитных сооружений

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