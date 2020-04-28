Уряд оцінив втрати туристичної галузі України від коронавірусу в 1,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України оцінює втрати імпорту та експорту туристичних послуг від пандемії коронавірусу у 1,5 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Паніка пройде, заборони на пересування будуть поетапно зніматися, але у людей може залишитися внутрішній страх та загострений інстинкт самозбереження. Туристи можуть змінити свої звички, що вимагатиме зміни формату їх обслуговування. Однією з головних поведінкових змін стане соціальна дистанція", - йдеться у повідомленні.
В уряді зазначають, що в ситуації, що склалась, внутрішній туризм має значно кращі шанси на швидке відновлення, ніж виїзний.
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Якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці спочатку поїдуть батьківщиною", - підкреслили в Кабміні.
Варто додати, що Міністерство культури та інформаційної політики разом із профільним комітетом ВР розробили законопроект №3377, яким, пропонують:
1) звільнити операції з надання туристичних послуг від сплати:
• податку на додану вартість;
• податку на прибуток та ЄСВ;
• земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;
2) скасувати туристичний збір до кінця 2020 року;
3) ввести податкові пільги на оплату оренди та землю державної та комунальної власності.
Як раніше повідомляв УНН, Раді рекомендують ухвалити законопроект щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину.