Правительство оценило потери туристической отрасли Украины от коронавируса в 1,5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в 1500000000 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Паника пройдет, запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх и заостренный инстинкт самосохранения. Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одним из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция", - говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что в сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной.
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Если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы сначала поедут по своей стране", - подчеркнули в Кабмине.
Стоит добавить, что Министерство культуры и информационной политики вместе с профильным комитетом ВР разработали законопроект №3377, которым предлагают:
1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты:
• налога на добавленную стоимость;
• налога на прибыль и ЕСВ;
• земельного налога и налога на нежилую недвижимость;
2) отменить туристический сбор до конца 2020 года;
3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.
Как ранее сообщал УНН, Раде рекомендуют принять законопроект по поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина.