Уряд оголосив метод стабілізації цін на борошно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Для стабілізації цін на борошно Мінекономіки здійснить реалізацію пшениці з ДПЗКУ та Аграрного фонду. Про це повідомив заступник міністра Тарас Висоцький, передає УНН.
“З метою забезпечення достатньої кількості борошна для внутрішнього споживання ДПЗКУ та Аграрний Фонд направлять 160 тис. тонн продовольчої пшениці на внутрішню переробку та реалізацію на внутрішньому ринку, що дозволить виробити близько 128 тис. тонн борошна.
Враховуючи внутрішнє споживання та залишки на борошномельних підприємствах, цих об’ємів достатньо, щоб стабілізувати ціну на борошно та не допустити ажіотажного зростання цін для українського споживача”, — зазначив він.
Раніше у міністерстві оголосили результати моніторингу цін на продукти.
Найбільше здорожчала гречана крупа.
Водночас ціни втримали та навіть знизили виробники хліба, цукру, яєць та курятини. Останні на 100% забезпечують внутрішній ринок українською продукцією.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини МХП (Наша Ряба) заявив, що не збавляє темпів виробництва, аби забезпечити продовольчу безпеку країни.