Правительство объявило метод стабилизации цен на муку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Для стабилизации цен на муку Минэкономики осуществит реализацию пшеницы с ГПЗКУ и Аграрного фонда. Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, передает УНН.
“С целью обеспечения достаточного количества муки для внутреннего потребления ГПЗКУ и Аграрный Фонд направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке, что позволит произвести около 128 тыс. тонн муки.
Учитывая внутреннее потребление и остатки на мукомольных предприятиях, этих объемов достаточно, чтобы стабилизировать цену на муку и не допустить ажиотажного роста цен для украинского потребителя”, — отметил он.
Ранее в министерстве объявили результаты мониторинга цен на продукты.
Больше всего подорожала гречневая крупа.
В то же время цены удержали и даже уменьшили производители хлеба, сахара, яиц и курятины. Последние на 100% обеспечивают внутренний рынок украинской продукцией.
Напомним, крупнейший производитель курятины МХП (Наша Ряба) заявил, что не сбавляет темпов производства, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.