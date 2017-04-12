Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держгеонадр
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет міністрів у середу оголосив конкурс на посаду голови Державної служби геології та надр України (Держгеонадра). Про це журналістам повідомив у середу міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні оголошено конкурс", - сказав міністр, відповідаючи на запитання, чи оголошений конкурс на голову Держгеонадр.
Нагадаємо, Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох спецдозволів, виданих НАК “Нафтогаз України” на користування надрами в трьох областях України.