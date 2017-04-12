Правительство объявило конкурс на должность главы Госгеонедр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров в среду объявил конкурс на должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра). Об этом журналистам сообщил в среду министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает корреспондент УНН.
"Сегодня объявлен конкурс", - сказал министр, отвечая на вопрос, объявлен конкурс на голову Госгеонедр.
Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех специальных разрешений, выданных НАК "Нафтогаз Украины" на пользование недрами в трех областях Украины.