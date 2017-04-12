Правительство объявило конкурс на должность главы Госгеонедр

"Сегодня объявлен конкурс", - сказал министр, отвечая на вопрос, объявлен конкурс на голову Госгеонедр.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех специальных разрешений, выданных НАК "Нафтогаз Украины" на пользование недрами в трех областях Украины.