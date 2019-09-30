Уряд не виключає завершення домовленостей з МВФ по новому меморандуму за кілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Представники українського уряду за кілька тижнів поїдуть до офісу Міжнародного валютного фонду в США для продовження переговорів щодо умов нового меморандуму і де, можливо, буде досягнута домовленість сторін щодо цього документу. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
“Зараз досі діє стара програма і відбуваються переговори, щоб почати нову трирічну програму. Це просто переговори. Ми розраховуємо, що ця програма має бути розпочата в грудні місяці, на три роки. Це меморандум, який започаткує нову програму... За декілька тижнів наша група міністрів поїде із зворотнім візитом в офіс МВФ, щоб продовжити переговори по меморандуму. Можливо, на цій зустрічі буде укладений попередній документ і ми домовимося про меморандум”, — зазначив прем’єр.
За його словами, протягом двох тижнів МВФ провели велику кількість зустрічей з різними представниками української влади, банками тощо. Наразі переговорний процес з представниками фонду триває.
Нагадаємо, Україна розраховує на підписання нової трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні.