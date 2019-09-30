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Правительство не исключает завершения договоренностей с МВФ по новому меморандума за несколько недель

Киев • УНН

 • 8181 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Представители украинского правительства за несколько недель поедут в офис Международного валютного фонда в США для продолжения переговоров по условиям нового меморандума и где, возможно, будет достигнута договоренность сторон по этому документу. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Правительство не исключает завершения договоренностей с МВФ по новому меморандума за несколько недель

“Сейчас еще действует старая программа и идут переговоры, чтобы начать новую трехлетнюю программу. Это просто переговоры. Мы рассчитываем, что эта программа должна быть начата в декабре, на три года. Это меморандум, начнет новую программу... За несколько недель наша группа министров поедет с обратным визитом в офис МВФ, чтобы продолжить переговоры по меморандуму. Возможно, на этой встрече будет заключен предварительный документ и мы договоримся о меморандуме”, — отметил премьер.

По его словам, в течение двух недель МВФ провели большое количество встреч с различными представителями украинской власти, банками и так далее. Сейчас переговорный процесс с представителями фонда продолжается.

Напомним, Украина рассчитывает на подписание новой трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.

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