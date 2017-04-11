Уряд не планує переглядати акцизи на алкоголь цього року – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Цього року уряд не планує переглядати акцизи на алкоголь. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
“Ні, ми не плануємо жодних підвищень. Всі параметри, які ми заклали у бюджет, вони є сталими на 2017 рік. Тому жодних змін протягом року ми не плануємо”, — сказав В. Гройсман, відповідаючи на питання, чи планує уряд переглянути акцизи на алкоголь.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа Н.Южаніної, у ВРУ ще не знають, коли переглядатимуть акцизи на алкоголь.
При цьому, за її словами, двічі підвищувати акцизи на горілчані вироби у 2017 році не було ніякого сенсу.
Також нагадаємо, нардеп М.Лаврик мав намір особисто ініціювати питання про перегляд високих акцизів на алкоголь під час засідання податкового комітету ВРУ.