Правительство не планирует пересматривать акцизы на алкоголь в этом году - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В этом году правительство не планирует пересматривать акцизы на алкоголь. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Нет, мы не планируем никаких повышений. Все параметры, которые мы заложили в бюджет, они являются постоянными на 2017 год. Поэтому никаких изменений в течение года мы не планируем", - сказал В.Гройсман, отвечая на вопрос, планирует ли правительство пересмотреть акцизы на алкоголь.
Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа Н.Южаниной, в ВРУ еще не знают, когда будут пересматривать акцизы на алкоголь.
При этом, по ее словам, дважды повышать акцизы на водочные изделия в 2017 году не было никакого смысла.
Также напомним, нардеп Н.Лаврик намеревался лично инициировать вопрос о пересмотре высоких акцизов на алкоголь во время заседания налогового комитета ВРУ.