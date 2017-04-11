Правительство не планирует пересматривать акцизы на алкоголь в этом году - В.Гройсман

"Нет, мы не планируем никаких повышений. Все параметры, которые мы заложили в бюджет, они являются постоянными на 2017 год. Поэтому никаких изменений в течение года мы не планируем", - сказал В.Гройсман, отвечая на вопрос, планирует ли правительство пересмотреть акцизы на алкоголь.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа Н.Южаниной, в ВРУ еще не знают, когда будут пересматривать акцизы на алкоголь.

При этом, по ее словам, дважды повышать акцизы на водочные изделия в 2017 году не было никакого смысла.

Также напомним, нардеп Н.Лаврик намеревался лично инициировать вопрос о пересмотре высоких акцизов на алкоголь во время заседания налогового комитета ВРУ.