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Уряд Литви буде платити людям старше 75 років за щеплення від COVID-19

Уряд Литви буде платити людям старше 75 років за щеплення від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Уряд Литви в середу запропонував платити по 100 євро людям у віці 75 років і старше за щеплення від COVID-19, щоб підвищити рівень вакцинації. Про це пише УНН з посиланням на радіо LRT.

Деталі

73% дорослого населення Литви вакциновані, що відповідає середньому показнику по Європейському Союзу, близько третини осіб старше 75 років залишаються невакцинованими, згідно з урядовими даними, що є одним з найгірших показників в ЄС.

Дві третини з 4 965 смертей від COVID-19 в країні припадають саме на цю вікову групу.

Якщо парламент схвалить цю схему на наступному тижні, уряд витратить до 27 мільйонів євро на оплату допомоги людям старше 75 років, які пройшли повну вакцинацію в період з вересня по листопад.

Уже вакциновані отримають виплату, якщо вони зроблять ревакцинацію до кінця березня наступного року.

"Якщо це допоможе хоч комусь прийняти правильне рішення і уникнути важкої форми захворювання або смерті - це варто того вкладення", - заявила прем'єр-міністр країни Інґріда Шимоніте.

Доповнення

Агентство Європейської комісії повідомило, що протягом двох тижнів до 27 вересня в країні з населенням 2,8 мільйона людей спостерігалися найнижчі показники поширення COVID-19 в ЄС, а також другий найгірший рівень смертності: 646 нових випадків захворювання та 81 смерть на 10 тисяч населення.

Додамо

У Сполучених Штатах офіційні особи в столичному районі Х'юстона заявили в серпні, що заплатять 100 доларів будь-якій людині, яка отримала першу дозу вакцини проти COVID-19, після того як президент Джо Байден закликав уряди штатів, місцеву владу і території США надати такі платежі для стимулювання поширення вакцинації проти COVID-19.

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