Правительство Литвы будет платить людям старше 75 лет за прививку от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Правительство Литвы в среду предложило платить по 100 евро людям в возрасте 75 лет и старше за прививки от COVID-19, чтобы повысить уровень вакцинации. Об этом пишет УНН со ссылкой на радио LRT.
Детали
73% взрослого населения Литвы вакцинированы, что соответствует среднему показателю по Европейскому Союзу, около трети лиц старше 75 лет остаются невакцинированными, согласно правительственным данным, что является одним из худших показателей в ЕС.
Две трети из 4 965 смертей от COVID-19 в стране приходятся именно на эту возрастную группу.
Если парламент одобрит эту схему на следующей неделе, правительство потратит до 27 млн евро на оплату помощи людям старше 75 лет, которые прошли полную вакцинацию в период с сентября по ноябрь.
Уже вакцинированые получат выплату, если они сделают ревакцинацию до конца марта следующего года.
"Если это поможет хоть кому-то принять правильное решение и избежать тяжелой формы заболевания или смерти - это стоит того вложения", - заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
Дополнение
Агентство Европейской комиссии сообщило, что в течение двух недель до 27 сентября в стране с населением 2,8 миллиона человек наблюдались самые низкие показатели распространения COVID-19 в ЕС, а также второй худший уровень смертности: 646 новых случаев заболевания и 81 смерть на 100 тысяч населения.
Добавим
В Соединенных Штатах официальные лица в столичном районе Хьюстона заявили в августе, что заплатят 100 долларов любому человеку, который получил первую дозу вакцины против COVID-19, после того как президент Джо Байден призвал правительства штатов, местные власти и территории США предоставить такие платежи для стимулирования распространения вакцинации против COVID-19.