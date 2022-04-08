Уряд Канади планує виділити Україні 1,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уряд Канади вніс до парламенту новий бюджет на 2022-2023 роки, в ньому передбачено виділення Україні 1,5 млрд доларів на покупку зброї та відновлення економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter канадського депутата Івана Бейкера.
Цитата
"Міністр фінансів Канади Христя Фріланд представила федеральний бюджет Канади. Він включає в себе додаткові 500 мільйонів доларів у 2022-2023 роках для надання додаткової військової допомоги Україні і до 1 мільярда доларів у вигляді нових кредитних ресурсів для України. Канада буде поруч з українцями, поки вони не переможуть", - зазначив Бейкер.
Деталі
Також Фріланд додала на своїй сторінці в Twitter, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російської агресії.
"З найпершого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, Ця програма зростання завжди була в центрі нашої уваги. А потім володимир путін вдерся в Україну", - наголосила вона.
Нагадаємо
Канада запровадила санкції проти російських олігархів.