Уряд Канади планує виділити Україні 1,5 млрд доларів

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"Міністр фінансів Канади Христя Фріланд представила федеральний бюджет Канади. Він включає в себе додаткові 500 мільйонів доларів у 2022-2023 роках для надання додаткової військової допомоги Україні і до 1 мільярда доларів у вигляді нових кредитних ресурсів для України. Канада буде поруч з українцями, поки вони не переможуть", - зазначив Бейкер.

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Також Фріланд додала на своїй сторінці в Twitter, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російської агресії.

"З найпершого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, Ця програма зростання завжди була в центрі нашої уваги. А потім володимир путін вдерся в Україну", - наголосила вона.

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