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Правительство Канады планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-2023 годы, в нем предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановления экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter канадского депутата Ивана Бейкера.

Правительство Канады планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов

Цитата

"Министр финансов Канады Христя Фриланд представила федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-2023 годах для предоставления дополнительной военной помощи Украине и до 1 миллиарда долларов в виде новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами, пока они не одержат победу", - отметил Бейкер.

Детали 

Также Фриланд добавила на своей странице в Twitter, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российской агрессии.

"С самого первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре нашего внимания. А потом владимир путин ворвался в Украину", - подчеркнула она.

Напомним 

Канада ввела санкции против российских олигархов.

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