Уряд додатково виділив населенню понад 359 млн грн на закупівлю палива та газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд додатково виділив понад 359 мільйонів гривень допомоги населенню на закупівлю твердого палива та скрапленого газу. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
“Уряд додатково виділив понад 359 мільйонів гривень допомоги населенню на закупівлю твердого палива та скрапленого газу. Це рішення прийняли урядовці на останньому засіданні Кабінету Міністрів України”, — йдеться в повідомленні.
Таким чином, півмільйона українських родин, які проживають у сільській місцевості і для опалення житла не використовують природний газ або інші види опалення — централізоване або електричне, мають змогу скористатися урядовою допомогою й закупити тверде паливо, щоб належним чином підготуватися до зими.
У відомстві уточнили, що безповоротна грошова допомога уряду на придбання твердого палива (вугілля, дров, брикет тощо) призначається виходячи з норми у дві тони на одне домогосподарство на рік і граничного показника вартості, який становить 2 000 грн. за тонну.
При цьому, для отримання субсидії, потрібно подати в місцевий орган соціального захисту декларацію про доходи та заяву. Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім’ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від місцевої влади за тиждень виправити ситуацію з призначенням житлових субсидій громадянам.