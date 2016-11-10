Правительство дополнительно выделило населению более 359 млн грн на закупку топлива и газа

"Правительство дополнительно выделило более 359 млн гривен помощи населению на закупку твердого топлива и сжиженного газа. Это решение приняли министры на последнем заседании Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, полмиллиона украинских семей, проживающих в сельской местности и для отопления жилья не использующих природный газ или другие виды отопления - централизованное или электрическое, могут воспользоваться правительственной помощью и закупить твердое топливо, чтобы должным образом подготовиться к зиме.

В ведомстве уточнили, что безвозвратная денежная помощь правительства на приобретение твердого топлива (угля, дров, брикетов и т.д.) назначается исходя из нормы в две тонны на одно домохозяйство в год и предельного показателя стоимости, который составляет 2 000 грн за тонну.

При этом, для получения субсидии, нужно подать в местный орган социальной защиты декларацию о доходах и заявление. Такой помощью могут воспользоваться те семьи, которые используют для отопления исключительно твердое топливо.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от местной власти за неделю исправить ситуацию с назначением жилищных субсидий гражданам.