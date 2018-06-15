Уругвай вирвав перемогу у матчі ЧС-2018 проти Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Другий ігровий день чемпіонату світу з футболу розпочався протистоянням у групі А між Уругваєм і Єгиптом, передає кореспондент УНН.
Перший тайм пройшов за невеликої переваги у володінні м'ячем Уругваю (57:43 за відсотком), проте до гольових моментів у обох колективів діло не доходило. Уругвайці в першому таймі нанесли шість ударів по воротах, єгиптяни – два.
Наприкінці половини зустрічі у Єгипту травму отримав півзахисник Тарік Хамед, який не зумів продовжити гру та був замінений на Сема Морсі.
Після перерви представник Південної Америки ще більше часу проводив біля воріт єгиптян. Двічі гравець "ПСЖ" Едінсон Кавані виводив нападника "Барселони" Суареса на побачення з голкіпером, але страж воріт суперників діяв бездоганно. Також воротар врятував колектив після удару зльоту від Кавані в заключній 10-хвилинці.
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Кульмінацією протистояння стали останні хвилини баталії. Спочатку удар Кавані зі штрафного на 88 хвилині обернувся влучанням у стійку. А згодом подача зі штрафного Санчеса призвела до результативного удару головою Хіменеса – 1:0.
Примітно, що зірка єгиптян Мохамед Салах провів увесь поєдинок на лаві запасних.
Додамо, що у другому турі групової стадії Уругвай зустрінеться з Саудівською Аравією, а Єгипет із росіянами.
Як повідомляв УНН, бойкот чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон.