Уродженець Монако здобув першу в кар'єрі перемогу на етапі "Формули-1"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Монегаський гонщик Шарль Леклер завоював свою першу перемогу у "Формулі-1", вигравши Гран-прі Бельгії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Представник "Феррарі" обігнав на фініші двох пілотів "Мерседеса": другим фінішував Льюїс Хемілтон (+0,981 с), третю сходинку посів Валттері Боттас (+12,585 с).

Партнер Леклера по стайні Феттель піднявся на четвертий рядок, а п'ятірку замкнув Александр Албон із "Ред Булла".

Натомість два пілоти (Карлос Сайнс з "Макларена" і Макс Ферстаппен з "Ред Булла") не змогли завершити гонку.

Зауважимо, що лідером загального заліку залишився Хемілтон – 268 очок. Другий рядок займає Боттас із 203, третю – Ферстаппен 181, четвертий Феттель – 169, п'ятий Леклерк – 157.

Крім того, зазначимо, через тиждень пройде черговий етап "Ф-1" в Італії.

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