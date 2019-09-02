Уроженец Монако получил первую в карьере победу на этапе "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Монегаский гонщик Шарль Леклер завоевал свою первую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Представитель "Феррари" обогнал на финише двух пилотов "Мерседеса": вторым финишировал Льюис Хэмилтон (+0,981 с), третье место занял Валттери Боттас (+12,585 с).
Партнер Леклера по конюшне Феттель поднялся на четвертую строчку, а пятерку замкнул Александр Албон с "Ред Булла".
Зато два пилота (Карлос Сайнс из "Макларена" и Макс Ферстаппен из "Ред Булла") не смогли завершить гонку.
Заметим, что лидером общего зачета остался Хэмилтон - 268 очков. Вторую строчку занимает Боттас с 203, третью - Ферстаппен 181, четвертый Феттель - 169, пятый Леклерк - 157.
Кроме того, отметим, через неделю пройдет очередной этап "Ф-1" в Италии.