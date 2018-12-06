УПЦ КП вирішила, з чим піде на Об'єднавчий собор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) обговорила на Синоді свої пропозиції до регламенту Об'єднавчого собору. Про це йдеться у журналі засідання Синоду Української православної церкви Київського патріархату, передає УНН.
“Під час підготовки регламенту Собору має бути враховано, що це є архієрейський Собор єдиної помісної автокефальної Української православної церкви, тому право голосу повинні мати лише українські ієрархи – члени Собору. Присутність духовенства, чернецтва та мирян можлива лише без вирішального голосу”, - ідеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що участь делегатів від духовенства, чернецтва та мирян з правом вирішального голосу передбачає проведення Помісного собору, представництво на якому можливе лише на основі рівності та пропорційності (в залежності від кількості парафій), що ускладнює процедуру скликання Собору, особливо у визначений строк.
Також в УПЦ КП зауважили, що оскільки участь в Об’єднавчому соборі братимуть ієрархи УПЦ КП, УАПЦ та ієрархи від Московського патріархату в Україні, президія Собору повинна включати представників від цих церков, зокрема – Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета як Предстоятеля УПЦ КП.
“Висунення кандидатур на предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ повинно відбуватися за процедурою, що буде затверджена Собором і передбачатиме, що кожен кандидат повинен під час висунення отримати відкриту підтримку визначеного процедурою числа членів Собору. Один член Собору може висловити підтримку лише одному кандидату.
Кількість кандидатур визначиться за підсумками процедури висунення”, - крім того, вирішили в УПЦ КП.
Нагадаємо, роль архієреїв Української православної церкви Московського патріархату в Об'єднавчому соборі буде такою ж, як і інших архієреїв українських церков.
Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.
Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.