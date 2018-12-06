УПЦ КП решила, с чем пойдет на Объединительный собор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) обсудила на Синоде свои предложения в регламент Объединительного собора. Об этом говорится в журнале заседания Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, передает УНН.
"Во время подготовки регламента Собора должно быть учтено, что это архиерейский Собор единой поместной автокефальной Украинской православной церкви, поэтому право голоса должны иметь только украинские иерархи - члены Собора. Присутствие духовенства, монашества и мирян возможно только без решающего голоса", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что участие делегатов от духовенства, монашества и мирян с правом решающего голоса предусматривает проведение Поместного собора, представительство на котором возможно лишь на основе равенства и пропорциональности (в зависимости от количества приходов), что усложняет процедуру созыва Собора, особенно в определенный срок.
Также в УПЦ КП отметили, что поскольку участие в Объединительном соборе возьмут иерархи УПЦ КП, УАПЦ и иерархи от Московского патриархата в Украине, президиум Собора должен включать представителей этих церквей, в частности - Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета как Предстоятеля УПЦ КП.
"Выдвижение кандидатур на предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ должно происходить по процедуре, которая будет утверждена Собором и предусматривать, что каждый кандидат должен во время выдвижения получить открытую поддержку определенного процедурой числа членов Собора. Один член Собора может выразить поддержку только одному кандидату.
Количество кандидатур определится по итогам процедуры выдвижения", - кроме того, решили в УПЦ КП.
Напомним, роль архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата в Объединительном соборе будет такой же, как и других архиереев украинских церквей.
Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут председателя этой структуры.
Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.