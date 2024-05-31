УНН шукає редакторів та журналістів
Київ • УНН
ІА УНН оголошує конкурс на заміщення вакантних посад редактора стрічки новин та журналіста
ІА УНН оголошує конкурс на зайняття вакантних посад редактора стрічки новин та журналіста.
Вимоги:
• Досвід роботи в ЗМІ обов’язковий;
• Обізнаність у суспільно-політичні тематиці України;
• Досконале володіння українською та російською мовами;
• Уважність, акуратність, сумлінність, високий рівень самоорганізації, широкий кругозір та здатність швидко навчатися;
• Бажання працювати на результат.
• Повна зайнятість.
Оплата праці: конкурентна.
Резюме надсилайте на електронну пошту [email protected] (в темі листа вкажіть "Резюме").