УНН дізнався, чи продаватимуть алкоголь у Києві у новорічну ніч
Київ • УНН
Кияни та туристи у новорічну ніч зможуть придбати алкоголь на території ярмарку на Софійській площі, де відбуватимуться заходи приурочені до Нового року
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Продаж алкоголю після 23:00 на ярмарку, який проходить на Софійській площі, дозволила Київська міська рада. Про це УНН дізнався, поспілкувавшись із працівниками на ярмарку.
Що ж стосується супермаркетів, то за словами співробітників, вони про відміну рішення щодо нічної торгівлі алкоголем не чули.
Продавчині невеличких магазинчиків у центрі столиці не виключили, що таки будуть торгувати алкоголем у новорічну ніч.
Нагадаємо, Київська міська рада 22 вересня 2016 року на пленарному засіданні прийняла рішення про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00, рішення вступило в дію 12 жовтня того ж року.
Наразі між АМКУ та КМР тривають перемовини щодо скасування заборони. Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ зобов'язала Київську міську раду у місячний строк скасувати рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв у столиці в нічний час.