УНН узнал, будут ли продавать алкоголь в Киеве в новогоднюю ночь
Киев • УНН
Киевляне и туристы в новогоднюю ночь смогут приобрести алкоголь на территории ярмарки на Софийской площади, где будут проходить мероприятия, приуроченные к Новому году
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Продажу алкоголя после 23:00 на ярмарке, которая проходит на Софийской площади, позволил Киевский городской совет. Об этом УНН узнал, пообщавшись с работниками на ярмарке.
Что же касается супермаркетов, то по словам сотрудников, они об отмене решения о ночной торговле алкоголем не слышали.
Продавщицы небольших магазинчиков в центре столицы не исключили, что тоже будут торговать алкоголем в новогоднюю ночь.
Напомним, Киевский городской совет 22 сентября 2016 года на пленарном заседании принял решение о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 , решение вступило в действие 12 октября того же года.
Сейчас между АМКУ и КГС продолжаются переговоры об отмене запрета. Административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ обязала Киевский городской совет в месячный срок отменить решение об ограничении продажи алкогольных напитков в столице в ночное время.