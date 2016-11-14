Унікальний 500-річний арковий міст почали реставрувати на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. В урочищі Стричавський потік Великоберезнянського району на Закарпатті почалися реставраційні роботи старовинного аркового мосту, збудованого близько 500 років тому. Про це проінформували у прес-службі Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.
Унікальний арковий міст у римському стилі збудували з піщаного каменю без використання цементу. В облдержадміністрації не виключають, що ця споруда є унікальною не тільки на Закарпатті, але й в Україні. Відновлювальні роботи римського мосту на спонсорські кошти вже проводять працівники Ужанського національного парку та небайдужі громадяни.
"Шість років тому частина мосту обвалилася, після чого він почав потроху розсипатися. Цього року почався ремонт мосту, а прилеглу територію розчистили від заростів і прибрали від сміття. Прийнято рішення, що після ремонту на галявині, що поблизу цієї унікальної споруди, буде влаштовано рекреаційний майданчик, де зможуть зупинитися проїжджі чи туристи", – зазначив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль під час огляду реставрованого об′єкта.