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15 марта, 19:03 • 110986 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154580 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130256 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123332 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108626 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103452 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100080 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Уникальный 500-летний арочный мост начали реставрировать в Закарпатской области

Уникальный 500-летний арочный мост начали реставрировать в Закарпатской области

Киев • УНН

 • 10377 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В урочище Стричавский поток Великоберезнянского района Закарпатской области начались реставрационные работы старинного арочного моста, построенного около 500 лет назад. Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатской ОГА, сообщает УНН.

Уникальный арочный мост в римском стиле построили из песчаного камня без использования цемента. В облгосадминистрации не исключают, что это сооружение является уникальным не только в Закарпатской области, но и в Украине. Восстановительные работы римского моста на спонсорские средства уже проводят работники Ужанского национального парка и неравнодушные граждане.

"Шесть лет назад часть моста обвалилась, после чего он начал понемногу рассыпаться. В этом году начался ремонт моста, а прилегающую территорию расчистили от зарослей и убрали от мусора. Принято решение, что после ремонта на поляне, вблизи этого уникального сооружения, будет устроена рекреационная площадка, где смогут остановиться проезжие или туристы", - отметил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль во время осмотра отреставрированного объекта.

Украинские Национальные Новости

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