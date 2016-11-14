Уникальный 500-летний арочный мост начали реставрировать в Закарпатской области

Уникальный арочный мост в римском стиле построили из песчаного камня без использования цемента. В облгосадминистрации не исключают, что это сооружение является уникальным не только в Закарпатской области, но и в Украине. Восстановительные работы римского моста на спонсорские средства уже проводят работники Ужанского национального парка и неравнодушные граждане.

"Шесть лет назад часть моста обвалилась, после чего он начал понемногу рассыпаться. В этом году начался ремонт моста, а прилегающую территорию расчистили от зарослей и убрали от мусора. Принято решение, что после ремонта на поляне, вблизи этого уникального сооружения, будет устроена рекреационная площадка, где смогут остановиться проезжие или туристы", - отметил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль во время осмотра отреставрированного объекта.