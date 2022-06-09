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Унікальне відео: в “Азові” показали, як бойові медики рятують життя військових на передовій

Унікальне відео: в “Азові” показали, як бойові медики рятують життя військових на передовій

Київ • УНН

 • 801483 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У Telegram-каналі окремого підрозділу Сил Спеціальних Операцій України ветерани АЗОВу показали, як бойові медики рятують життя українських військових, що отримали поранення на передовій, пише УНН.

Цитата

“Унікальне відео з передової — бойові медики рятують життя бійців ССО „Азов“, які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника. Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром”, — зазначають у підрозділі.

“Може здаватися, що порятунок поранених — не надто надихаюча справа. Але подивіться на стосунки між бійцями у критичні моменти — побратими підтримують одне-одного, жартують”, — стверджують азовці.

Додамо

На відео медики дістають осколки зі спини одного з бійців.

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