Унікальне відео: в “Азові” показали, як бойові медики рятують життя військових на передовій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Telegram-каналі окремого підрозділу Сил Спеціальних Операцій України ветерани АЗОВу показали, як бойові медики рятують життя українських військових, що отримали поранення на передовій, пише УНН.
Цитата
“Унікальне відео з передової — бойові медики рятують життя бійців ССО „Азов“, які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника. Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром”, — зазначають у підрозділі.
“Може здаватися, що порятунок поранених — не надто надихаюча справа. Але подивіться на стосунки між бійцями у критичні моменти — побратими підтримують одне-одного, жартують”, — стверджують азовці.
Додамо
На відео медики дістають осколки зі спини одного з бійців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ви на такій же передовій: Зеленський відвідав Інститут Шалімова. Вручив держнагороди та присвоїв почесні звання лікарям