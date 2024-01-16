Умєров розповів главі Пентагону, як ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров поінформував Міністра оборони США Ллойда Остіна про успішне збиття українськими військовими російського літака А-50 над Азовським морем. Вони також обговорили оновлення фортифікаційних споруд та засобів протиповітряної оборони.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомили у телеграм-каналі українського оборонного відомства, передає УНН.
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Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем
Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних Сил.
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