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Умєров розповів главі Пентагону, як ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем

Умєров розповів главі Пентагону, як ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем

Київ • УНН

 • 34759 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умеров поінформував Міністра оборони США Ллойда Остіна про успішне збиття українськими військовими російського літака А-50 над Азовським морем. Вони також обговорили оновлення фортифікаційних споруд та засобів протиповітряної оборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомили у телеграм-каналі українського оборонного відомства, передає УНН.

Деталі

Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем

зазначив Рустем Умєров.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних Сил.

Готуємося до відбиття нових атак

підсумував міністр оборони України Умєров.

А-50 був "очима ворога": Гуменюк про знищений літак рф над акваторією Азовського моря15.01.24, 15:05 • 25285 переглядiв

Лілія Подоляк

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