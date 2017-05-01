Мотоклуб "Нічні вовки" перетнув кордон Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Кілька учасників пропутінського мотоклубу байкерів “Нічні вовки” у рейді з Москви до Берліна в неділю 30 квітня з’явилося на території Польщі. Про це повідомляє “Польське Радіо”, передає УНН.
"У Тересполі біля польсько-білоруського кордону їх чекала група 60 байкерів з Польщі, Росії, Словаччини і Німеччини. Разом вони вирушили до Варшави, опісля планують прибути до Вроцлава, Освєнціма, а далі – через Словаччину, Угорщину, Чехію та Австрію – до Німеччини," - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що інші російські учасники клубу «Нічні вовки» мають приєднатися до групи пізніше. Метою рейду прокремлівських байкерів є відзначення 72-ї роковини перемоги над Третім Райхом
Президент польського відділення «Нічних вовків» Даріуш Качмарчик ствердив, що цілі рейду є мирними. Байкери відвідали, зокрема, цвинтар польських офіцерів у Катині та місця поховання радянських солдатів.
Нагадаємо, торік Польща відмовила «Нічним вовкам» у праві в’їзду на свою територію, обґрунтовуючи таке рішення вимогами безпеки.
Пропутінських байкерів не пропустили також два роки тому. Тоді МЗС Польщі заявив, що причиною відмови є відсутність інформації про перебування групи на території Польщі, яка є необхідною для того, щоб гарантувати учасникам безпеку і відповідно зорганізувати переїзд.
Проте, російське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на представника "Нічних вовків" Євгена Строгова повідомило, що "групу російських мотоциклістів за підозрою в причетності до екстремістської організації на кордоні не пропустили на територію Польщі".
При цьому, як зазначив інформатор Є.Строгов, іншим учасникам мотопробігу, представникам ряду європейських країн, в тому числі Білорусі, дозволили безперешкодно подолати кордон.
Як повідомляв УНН, держприкордонслужба України відстежує переміщення російських байкерів, які влаштували черговий мотопробіг по Європі. А також інших осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки під час травневих свят.