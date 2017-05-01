Мотоклуб "Ночные волки" пересек границу Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Несколько участников пропутинского мотоклуба байкеров "Ночные волки" в рейде из Москвы в Берлин в воскресенье 30 апреля появилось на территории Польши. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.
"В Тересполе у польско-белорусской границы их ждала группа 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии. Вместе они отправились в Варшаву, после планируют прибыть во Вроцлав, Освенцима, а далее - через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию - в Германию ", - говорится в сообщении.
Отмечают, что другие российские участники клуба «Ночные волки» должны присоединиться к группе позже. Целью рейда прокремлевских байкеров является празднование 72-й годовщины победы над Третьим Рейхом
Президент польского отделения «Ночных волков» Дариуш Качмарчик подтвердил, что цели рейда являются мирными. Байкеры посетили, в частности, кладбище польских офицеров в Катыни и места захоронения советских солдат.
Напомним, в прошлом году Польша отказала «Ночным волкам» в праве въезда на свою территорию, обосновывая такое решение требованиями безопасности.
Пропутинских байкеров не пропустили также два года назад. Тогда МИД Польши заявил, что причиной отказа является отсутствие информации о пребывании группы на территории Польши, необходимой для того, чтобы гарантировать участникам безопасность и соответственно организовать переезд.
Однако, российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя "Ночных волков" Евгения Строгова сообщил, что "группа российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации на границе не пропустили на территорию Польши".
При этом, как отметил источник Е.Строгов, другим участникам мотопробега, представителям ряда европейских стран, в том числе Беларуси, позволили беспрепятственно преодолеть границу.
Как сообщал УНН, госпогранслужба Украины отслеживает перемещения российских байкеров , которые устроили очередной мотопробег по Европе. А также других лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки во время майских праздников.