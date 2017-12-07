Ультрас "Динамо" влаштували безлади, на стадіон прийшла поліція

Один з фанатських рухів "Динамо" впродовж перших 30 хвилин матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо"-"Партизан" активно підривали заборонені на стадіоні петарди. Для контролю безпеки гри, до порушників вийшла поліція.

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Ультрас "зустріли" правоохоронців петардами.