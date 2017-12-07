Ультрас "Динамо" устроили беспорядки, на стадион пришла полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Ультрас "Динамо" во время матча киевлян с "Партизаном" устроили беспорядки, на стадион пришла полиция, передает корреспондент УНН.
Одно из фанатских движений "Динамо" в течение первых 30 минут матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Партизан" активно подрывали запрещенные на стадионе петарды. Для контроля безопасности игры, к нарушителям вышла полиция.
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Ультрас "встретили" правоохранителей петардами.