Ультрас "Динамо" устроили беспорядки, на стадион пришла полиция

Одно из фанатских движений "Динамо" в течение первых 30 минут матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Партизан" активно подрывали запрещенные на стадионе петарды. Для контроля безопасности игры, к нарушителям вышла полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за футбольного матча три станции столичного метро изменят режим работы

Ультрас "встретили" правоохранителей петардами.