"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Австрії та Угорщини

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"У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня, тож у пасажирів Укрзалізниці є чудова нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії. Надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.

Доповнення

Влада Чехії з понеділка, 31 травня, послаблює обмежувальні заходи, введені в рамках боротьби з COVID-19, і відкриває кордони для туристів з семи країн.