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"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Австрії та Угорщини

Київ • УНН

 • 18898 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини, повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт УЗ.

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Австрії та Угорщини

Цитата: 

"У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня, тож у пасажирів Укрзалізниці є чудова нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії. Надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.

Доповнення 

Влада Чехії з понеділка, 31 травня, послаблює обмежувальні заходи, введені в рамках боротьби з COVID-19, і відкриває кордони для туристів з семи країн.

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