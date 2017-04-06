"Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди до травневих свят
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. До травневих свят "Укрзалізниця" призначила ще три додаткових поїзда. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
До травневих свят "Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди: №213 Київ – Солотвино, №162/161 Миколаїв – Київ та №179 Дніпро – Київ, а також збільшила періодичність курсування 2 графікових поїздів:№134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ та №136 Одеса – Чернівці.
Загалом у період з 26 квітня по 10 травнявжепризначено 9додаткових поїздів у популярних напрямках та додаткові рейси 5графікових поїздів.
Поїзд №213 Київ – Солотвино відправиться зі столиці 3, 5 7, 9 травня, зі станції Солотвино 4, 6, 8, 10 травня.
Поїзд №162/161 Миколаїв – Київ відправиться з Миколаєва 27 квітня, 5, 9 травня, з Києва – 28 квітня, 6, 10 травня.
Поїзд №179 Дніпро – Київ здійснить рейси з Дніпра та Києва 28, 29 квітня, 2, 9 травня.
Раніше повідомлялося про призначення на травневі свята 6 додаткових поїздів:
1. №191/192 Київ – Львів, з Києва та Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
2. №197/198 Київ – Ковель, з Києва та Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
3. №270/269 Одеса – Харків, з Одеси 27 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова 26, 28 квітня, 3, 5, 10 травня.
4. №235 Харків – Ужгород, з Харкова 28 квітня, 2 , 5, 9 травня, з Ужгорода 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня.
5. №206/205 Миколаїв – Київ,з Миколаєва та Києва 28 квітня, 2 та 6 травня.
6. №231 Дніпро – Івано-Франківськ,з Дніпра 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8 травня, з Івано-Франківська 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.
Крім цього, у квітні-травні збільшено періодичність курсування ще 5 графікових поїздів:
1. Поїзд №134 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 29 квітня, 8 травня, з Івано-Франківська 30 квітня, 9 травня.
2. №136 Одеса – Чернівці, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Чернівців 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7 , 9 травня.
3. №148 Одеса – Київ, з Одеси 26, 28, 29 квітня, 1, 3 5, 6, 8, 10 травня, з Києва – 27, 29, 30 квітня, 2, 4, 6, 7, 9 травня.
4. №63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.
5. №92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 27, 29 квітня, 1, 3 травня, з Одеси 26, 28, 30квітня, 2 травня.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" призначила перший прямий поїзд у східне Закарпаття.