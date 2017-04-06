"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к майским праздникам

К майским праздникам "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда: №213 Киев - Солотвино, №162 / 161 Николаев - Киев и №179 Днепр - Киев, а также увеличила периодичность курсирования 2 графиковых поездов: №134 / 133 Николаев - Ивано-Франковск и №136 Одесса - Черновцы.

Всего в период с 26 апреля по 10 травнявжепризначено 9додаткових поездов в популярных направлениях и дополнительные рейсы 5 графикових поездов.

Поезд №213 Киев - Солотвино отправится из столицы 3, 5 7 9 мая со станции Солотвино 4, 6, 8, 10 мая.

Поезд №162 / 161 Николаев - Киев отправится из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева - 28 апреля, 6, 10 мая.

Поезд №179 Днепр - Киев осуществит рейсы из Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая.

Ранее сообщалось о назначении на майские праздники 6 дополнительных поездов:

1. №191 / 192 Киев - Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

2. №197 / 198 Киев - Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

3. №270 / 269 Одесса - Харьков, из Одессы 27 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая.

4. №235 Харьков - Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.

5. №206 / 205 Николаев - Киев, из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая.

6. №231 Днепр - Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

Кроме этого, в апреле-мае увеличена периодичность курсирования еще 5 графиковых поездов:

1. Поезд №134 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 29 апреля, 8 мая, из Ивано-Франковска 30 апреля, 9 мая.

2. №136 Одесса - Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

3. №148 Одесса - Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3 5, 6, 8, 10 мая, из Киева - 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая.

4. №63 / 64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 9 мая .

5. №92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3 мая, из Одессы 26, 28, 30квитня, 2 мая.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" назначила первый прямой поезд в восточное Закарпатья.