"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 14 серпня

Деталі

Евакуаційний потяг на 14 серпня:

• 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

Доповнення

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

Нагадаємо

АТ "Укрзалізниця" внесла зміни до курсування поїздів до Польщі, чим вирішила прискорити два міжнародні поїзди у Варшаву та Хелм і змінити час їх відправлення.