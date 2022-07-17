"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг до Львова на 17 липня

Деталі

Евакуаційний потяг на 17 липня:

• 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

Доповнення

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

Нагадаємо

У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій у Донецькій області та зростанням потоку пасажирів з Донбасу, Укрзалізниця додала вагони до евакуаційного поїзда з Покровська.